"Yo siento que Cubero encontró mi punto vulnerable en mis hijas. Lo que me hace saltar es que expongan a mis nenas a cosas que no están buenas. Yo no lo hubiera hecho. La pasé pésimo con el chiste en el programa de Pampita , lloré bastante", afirmó Nicole en declaraciones al ciclo "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad.