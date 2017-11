Nicole Neumann no la pasó bien en la nota con Pampita

El jueves por la tarde, Nicole Neumann grabó el ciclo de entrevistas de Pampita por Canal Kuarzo, y según sus propias palabras, la modelo no se sintió cómoda en el envío.





Recordemos que hace unas semanas, la rubia había recibido a Ardohain en su programa, emitido por el mismo canal, donde habían limado asperezas pasadas por el origen del apodo "Muqui" dedicado a la pampeana





la misma Nicole el tono de la entrevista: "Estuve incómoda, me llevó a un camino donde yo me sinceré y ella solo quiso lavarse las manos y chicanearme por todos lados".





"En ningún momento se hizo cargo de todo lo que pasó ella con su familia y sus ex parejas. Pero a mí esa 'maldad' no me sale", amplió la ex de Fabián Cubero, todavía enojada por cómo la recibió su colega.