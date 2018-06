Nicole Neumann contó que Jimena Barón le recomendó a su ex, Matías Tasín

Nicole Neumman vino de un par de días de descanso en Estados Unidos junto a su flamante novio, Matias Tasín, ex de Jimena Barón.





En "Corta por Lozano", la modelo y ex de Fabián Cubero contó que tuvo una charla con la actriz y cantante en donde ella le dio el "visto bueno" para que inicie la relación.





"Ella (Jimena) no me lo presentó, pero me lo recomendó. Sé que tuvo una charla con él, pero no siguió la gestión. La gestión vino por otro lado", comentó Neumann.



En tanto, este medio informó en exclusiva ayer sobre la situación televisiva de Nicole, que fue tentada para sumarse al Trece pero que se queda en Telefe.





