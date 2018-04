Nicole Neumann confirmó su divorcio de Fabián Cubero

Finalmente, Nicole Neumann se divorció de Poroto Cubero con quien tuviera a sus hijas durante los diez años que la modelo y el futbolista estuvieron en pareja. Esta tarde, en Cortá por Lozano, la rubia habló de su desvinculación y reveló algunos pormenores del caso.

"Tuvimos una sola reunión previa, en el camino hubo un temita que terminaron los abogados. Y nada. Faltaba ponerse de acuerdo con la fecha porque no coincidíamos con las fechas o los horarios", arrancó a contar.

Según la modelo, ni siquiera tuvo que ver a su ex: "Por suerte no estuvo. Fui solita, con el abogado de él ahí. Todo muy tranquilo. Él va en otro horario, pero porque no coincidíamos, no porque nos hayamos evitado".

Y agregó: "Yo no festejo. Para mí, más allá del amor o no amor, fue una frustración. Como dice todo el mundo, uno se casa pensando que es para toda la vida. Más cuando tenés hijos de por medio. Me hubiera encantado que fuera así".

"Sigue con los documentos de las nenas. No devolvió nada de lo que se llevó. Algunas cosas las salí a comprar, otras me las traje del campo. Calculo que si se llevó los documentos de las nenas es porque no tiene intención de que tenga liberada la posibilidad de sacarlas del país cuando quiera. Debe querer hacerme los permisos por viaje. Por supuesto que también corre para mí", añadió Nicky.

"Se estipuló un monto de dinero para las chicas y estoy de acuerdo con eso. Si se empieza a efectuar, está bien. Hasta el momento no daba dinero. Por ese lado, estoy aliviada...", concluyó Nicole Neumann.

