Nicolás Scarpino quedó atrapado en el ascensor junto a su pareja Sergio Paglini. Ambos, en medio del momento de tensión, subieron una historia a Instagram.





El actor de "Como el culo" dio detalles de cómo vivió ese momento... básicamente "como el ídem".





"Me asusté. Al principio estaba más asustado que en el transcurso de la situación. Y Sergio, para evitar que me agarre quizás una crisis mayor, me dijo que nos pongamos a jugar y hagamos una historia de Instagram", explicó Nico.





Y agregó: "Y bueno, eso salió publicado y así fuimos matando el tiempo. Ya ahora lo puedo contar así con esta liviandad pero en el momento sí fue algo más complejo. Cuando me empecé a distraer con el celu y la historia de Instagram ahí sí se me fue pasando un poco el cagazo".