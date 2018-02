Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña se convirtieron en padres de Magnolia y Nicolás Cabré, padre de Rufina, contó cómo recibió la noticia su hija.





"La verdad es que Rufi nos sorprende día a día porque lo normal o lo esperable era que se pusiera incómoda, celosa o esté algo nerviosa. Pero está acostumbrada a estar con otras personas y la esperó mucho a su hermanita", comentó el actor.



Y agregó sobre esto en declaraciones al ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.: "La verdad es que está feliz. Tiene reacciones y acciones que decimos: 'es de otro planeta'".

Por otro lado, Cabré habló de cómo cambió su vida desde que es papá: "Yo no era tan sociable y mi hija conoce a todo el mundo, sabe quién es todo el mundo y tiene un código con todos ellos. Yo no soy más el tipo que sale en la televisión, soy el papá de Rufi y ya me pone en otro lugar... eso me relaja"."Es espectacular y es lo que siempre busco. Ella es mi vida y me cambió en todo sentido, en las perspectivas y las prioridades", cerró Nicolás.