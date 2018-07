Se espera con mucha ansiedad el estreno de "Rizhoma hotel", el unitario que arranca este viernes a las 23 horas en la pantalla de Telefe y que promete contar una serie de historias tan atrapantes como polémicas.





La tensión es el hilo conductor de los 21 episodios que son interpretados por un elenco de reconocidas figuras, que cuentan con una sola locación: un hotel, donde se desarrollarán todos los acontecimientos.





Un placer ser convocado para hacer un capítulo de #RizhomaHotel una ficción espectacular que arranca este Viernes, a mi me tocó con la gran actriz @brendagandiniok @telefe Una publicación compartida de Nicolas Vazquez (@nicovazquezok) el 3 Jul, 2018 a las 5:36 PDT



Nico Vázquez adelantó: "Estoy muy contento de haber participado en esta ficción que va a dar que hablar. El capítulo que yo hice, creo que es el segundo, es muy dramático y muy sexual, y lo hago con la hermosura de Brenda Gandini. Fue un placer haber trabajado con ella por primera vez. Estoy muy ansioso y ojalá la gente lo reciba como corresponde".





Y destacó: "Me pone muy feliz volver a la televisión y hacía mucho tiempo que no hacía ficción y que no estaba en la pantalla de Telefe".





Por último, remarcó: "Me ayudó mucho que sea con Brenda, porque si bien nunca habíamos trabajado como compañeros, nos conocemos mucho porque soy amigo de Gonza, y ella conoce mucho a Gime. Entonces al conocernos, hubo una confianza que no nos dimos cuenta. Eso hace que no cueste tanto".









