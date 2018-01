Nick Jonas relató cómo arruinó una cita con Selena Gomez

Selena Gomez sorprendió a Nick Jonas durante una entrevista que él ofrecía a una estación de radio, cuando ella reveló que el cantante había arruinado una cita que tuvieron hace 10 años.

"Hola Nicholas, soy Selena Gomez, no necesito decir mi nombre completo contigo, pero soy yo. Sé lo que estás haciendo y me gustaría recordarte la vez que todos fuimos a Central Park juntos. Fue definitivamente hace más de 10 años y me pregunto si esto hace que te venga a la cabeza algo... Ya sabes, Central Park estaba muy bonito, de hecho era mi primera vez allí. ¿Puede que todo esto te diga algo? Si es que no, he fallado"..

Jonas fue invitado al programa 'Breakfast Show' de BBC Radio 1, y estaba conectado a un monitor que medía sus pulsaciones, mismas que se aceleraron sin control al ver un video en el que Selena narra cómo Nick arruinó una cita que ambos tuvieron hace diez años en el Central Park en Manhattan.

Entonces Nick se vió "obligado" a contar lo ocurrido: "Esto ocurrió en una época en la que mis hermanos y yo éramos una boyband, estábamos en Central Park y éramos muy reservados con nuestras relaciones. Ella [Selena] estaba muy triste por que su primera experiencia en Central Park quedase arruinada ante el hecho de que yo caminaba a seis metros de ella. Incluso aunque nos estaban sacando fotos y era obvio que estaba allí con ella, yo estaba como "será mejor si nos mantenemos a unos seis metros de distancia el uno del otro", recordaba el cantante que concluía: "Esto arruinó su experiencia en Central Park... Ella y Taylor Swift, que salía con mi hermano Joe, caminaban unos 25 pies detrás de nosotros, mientras mi hermano Joe y yo paseábamos solos

Fue un momento muy divertido que los fans de Jonas y Selena disfrutaron mucho.