El viernes por la tarde, Ricardo Iorio fue detenido en la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, tras enfrentarse con un arma de fuego a un policía de civil y, luego, darse a la fuga, según explicaron fuentes policiales.

Sin embargo, Iorio debió ser internado de urgencia en el Hospital de Coronel Suárez, ya que sufrió una luxación en uno de sus codos.





Luego de su polémica detención, Ricardo habló de lo sucedido: "No me conocía, ni era del pueblo. Hubo un mal entendido y me sacó de lugar el codo, me operaron", y en cuanto a la supuesta amenaza que ejerció el cantante en contra del oficial, declaró: "De ninguna manera fue así. Ahora lo dirá la justicia, están las pruebas".







Por otra parte, en diálogo con La Brújula 24, se refirió al arma que tenía encima cuando ocurrió todo: "Por supuesto que tenía un arma pero no para amenazar. Me muevo en los montes y hay jabalíes. Mi arma es legal, no estaba cargada y hay testigos".





Además, negó la supuesta bolsa de cocaína que apareció en su vehículo: "De ninguna manera llevaba droga".







Por último, contó qué se encontraba haciendo antes que lo detengan: "Había ido a comprar sandwiches para un festejo que íbamos hacer a la noche para mi nena".