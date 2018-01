En el marco de los rumores de romance con Belén Pouchán, Nazareno Casero dialogó este lunes con Infama y reveló una insólito gesto que tuvo por respeto hacia una ex pareja

Todo comenzó cuan al actor de La Isla Encantada le preguntaron sobre el mayor sacrificio hecho por amor.

"Me fui hasta China a cortar una relación", arrancó a contar desde un móvil desde Carlos Paz.

Y siguió: "Estaba de novio con una chica que se fue a China a trabajar de modelo. Se fue seis meses, y supuestamente me iba a pasar Año Nuevo con ella, a visitarla y demás. Las cosas no tuvieron la fluidez que debieron tener. Entonces, en vez de irme de vacaciones, que era lo que tenía pensado, me saqué un pasaje a China fui y cortamos. Porque fue parte del plan".

Y luego agregó: "Yo después me quedé como un mes allá, paseando", concluyó Nazareno. ¡Un caballero, como ya no quedan!

