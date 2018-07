Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nazarena Vélez y Leandro Camani ya no son más pareja. La información tomó trascendencia en los medios luego de que la actriz comentó en Twitter la información que dio el fin de semana el periodista ya no son más pareja. La información tomó trascendencia en los medios luego de que la actriz comentó en Twitter la información que dio el fin de semana el periodista Lío Pecoraro

"Es un muy buen chico. Se merece que lo quieran mucho y formar una linda familia. Lo mejor para él", comentó Naza ante la información.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Nazarena quien comentó que el final de la relación fue hace tres meses.

"En realidad fue hace tres meses el corte pero nunca quise contar nada porque no me parece que sea noticia. Tengo una re linda relación con él y está todo bien. No nos separamos ahora, fue hace tres meses", aclaró la actriz.







"Es un chico divino, que le tiene mucho cariño a mi hijito y para mí eso vale oro. Yo le deseo lo mejor a Lean, es un amoroso de verdad".





"Tengo la mejor del universo con él y le deseo lo mejor, de hecho hablamos casi todos los días. Hay mucho cariño y respeto, sigo teniendo la misma relación de siempre", finalizó.