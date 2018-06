Gonzalo "Chino" Agostini habló en una nota para el ciclo "Confrontados" y se refirió a su actual relación con su madre, Nazarena Vélez





“Yo ahora no estoy hablando mucho con mi mamá, por cuestiones de que ella está recuperándose de una situación bastante heavy, y todos le tenemos que dar espacio para que se recupere”, confesó el joven en la nota. Y además contó que se fue a vivir con su padre, el cantante tropical Daniel Agostini.

La actriz descartó estar en conflicto con su joven hijo.

"Él en la nota se movió con la inexperiencia de no saber moverse frente a un micrófono, fue eso nada más y no sabía qué decir, fue eso", comentó Naza.





"No estamos ni peleados ni mucho menos, por Dios. Y no me pasa nada grave, que te lo conté en la nota anterior. Estoy un poquito nostálgica que pasa en mi entorno familiar, nada más", finalizó.