Natalie Portman reconoció públicamente que se arrepiente de haber defendido en 2009 a Roman Polanski. En aquel año se creó una petición para liberar al director de una prisión suiza que firmaron diferentes celebridades. Como se sabe, el realizador fue detenido en 1977 por un caso de violación a una menor, pero la intéprete fue una más de los que apoyaron a Polanski en esos momentos. Ahora, en una entrevista con BuzzFeed, afirmó que se arrepiente de sumar su nombre a la lista.





"Me hago responsable de no pensar lo suficiente sobre ello. Alguien a quien respeto me lo dio y me dijo: 'He firmado esto. ¿Firmas tú también?' Y yo pensé, claro. Fue un error", admitió.





Además de la actriz, otras personas que firmaron la petición -la cual alcanzó más de 100 firmas- fueron Wes Anderson, Martin Scorsese, Woody Allen, Tilda Swinton y Wong Kar Wai. Por otro lado, Portman también ha declarado que, desde que es parte activa del movimiento Time's Up, se ha dado cuenta de que su apoyo al director fue provocado por una falta de empatía.





Siento que he ganado empatía hacia la gente que ha cometido errores. Vivimos en un mundo diferente y eso no excusa nada, pero puedes abrir tus ojos y cambiar completamente tu forma de vida. Mis ojos no estaban abiertos





