Natalia Fassi viajó a México donde renovó contrato con una multimarca. Alojada en su casa de Playa del Carmen. Donde disfruta de su piscina que está a menos de 30 metros del mar y playa privada. Donde recibió a su mejor amiga y familias.

"No me siento identificada con la televisión desde hace unos años aunque no dejo de reconocer que es una de las mejores del mundo. Los dos productos que me ofrecieron eran la conducción a la que apunté en algún momento pero lo rechacé. Llegó a destiempo", señaló la modelo en diálogo con PrimiciasYa.com.

El paraíso en la tierra. Una publicación compartida de Natalia Fassi (@nataliafassi) el Ene 21, 2018 at 2:36 PST





"Amo demasiado mi libertad y no tengo intensiones de volver. Nada me seduce más en el mundo que disfrutar de mi pequeña hija Vidita (6). No cambio mi vida por volver a los medios", destacó.

En la actualidad Fassi (39) es la imagen de su propia empresa NF de trajes de baño. También es la imagen de una prestigiosa marca de anteojos en argentina. La morocha hace pocas apariciones públicas, solo se la ve desfilar para los diseñadores que más le divierten en los Fashion Week, y en eventos y galas solidarias. En sus redes sociales promueve el amor y respeto por los animales y la naturaleza.





