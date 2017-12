Este jueves, según reveló Ángel de Brito en Twitter, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Natacha Jaitt en la causa por extorsión que le inició Diego Latorre.

"Natacha procesada en el caso Latorre. Confirmado por la cámara. Van a juicio", comunicó en la red el periodista, sobre la causa que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional N° 40.

Jaitt fue procesada en octubre, el 27 de ese mes, pero sus abogados intentaron apelar este fallo. La cámara lo rechazó y mantuvo en pie el procesamiento.

Desde su propia cuenta oficial, la conductora radial- quien está acusada de haberle pedido dinero al ex futbolista, para no difundir información sensible sobre sus encuentros – estalló de furia al enterarse de la noticia que la perjudica.





Natacha procesada en el caso Latorre. Confirmado por la cámara. van a juicio. — @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 28 de diciembre de 2017

ES UNA VERGÜENZA LA CORRUPCIÓN QUE HAY ENTRE LA JUSTICIA PENAL CON BURLANDA COMO PROTAGONISTA SINIESTRA , PERO NO ME VAS A CANSAR, TODO LLEGA! TE VEO EN EL JUICIO ORAL CON TUS FALSIFICACIÓN DE MIS FIRMAS, ESTAFA PROCESAL, EXTORSIÓN Y FALSO TESTIMONIO. #PuntitaGate (sigo) — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de diciembre de 2017

(Sigo) ALTO CORRUPTO EL JUEZ *que casualidad* AHORA JUBILADO CON TU DINERO BURLANDA APODADO "EL MONO" JUEZ RODOLFO CRESSERI , QUE EN MI INDAGATORIA DE 6hs. EL MUY PERVERSO ME PREGUNTABA INTIMIDADES DE DIIEGAAAA PUNTITA LOTOUUURRE. #ENFERMOS nos vemos en el juicio. ⚖️ fin. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de diciembre de 2017

Tengo los ovarios bieeeen grandes. Vamos a juicio oral. ⚖️ #PorUnaArgentinaSinJuecesCorruptos ✍ — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de diciembre de 2017

Burlanda falsifica tu firma y logra que te procesen de algo que no hiciste y no firmaste. ¿ Dónde pasa esto ?. Sólo en Argentina #JusticiaCorrupta #AbogadoDelincuenteImpune — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 28 de diciembre de 2017