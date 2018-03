Nancy Pazos le contestó a sus excompañeras: "Se nota que me extrañan"

"Esa silla, para mí, les afecta la cabeza. Ese lugar del panel habría que sacarlo", tiró la esposa de Diego Latorre, hecho que generó las risas del panel. En esta semana, Yanina Latorre chicaneó a su compañera Andrea Taboada por estar sentada en la silla que utilizaba Nancy Pazos en "Los Ángeles de la mañana"."Esa silla, para mí, les afecta la cabeza. Ese lugar del panel habría que sacarlo", tiró la esposa de Diego Latorre, hecho que generó las risas del panel.





Pazos ante este comentario de su excompañera en el Trece afirmó: "La verdad es que no estoy viendo el programa, solo vi las repercusiones en las redes sociales. No pasa un solo día sin que me nombren. Se nota que me extrañan, pero suelten chicas, ya fue".





"Están haciendo el papel de despechadas. Les voy a mandar unas remeras de regalo con la leyenda 'soltar'", completó Nancy, alejada del ciclo pero siempre prendida al ida y vuelta.