Naiara Awada: "Tuve un pico de estrés, no me pasó nada grave"

Naiara Awada rompió el silencio luego de su paso por el "Bailando" y su abrupta salida del programa.





En diálogo con el programa "Por si las moscas" en La Once Diez, comentó: "Tuve un pico de estrés causado por un montón de cosas juntas que me fueron pasando. El certamen no es para cualquier persona, y hay que estar preparado para un montón de cosas".





Y continuó: "Capaz no fui lo suficientemente fuerte para bancármelo, pero jamás hablaría mal del programa ni lo criticaría porque me hizo popular y conocida, lo sigo mirando y extraño muchas cosas de el".





"En ese momento sucedió eso y tuve que tomar esa decisión. Obviamente me lamento porque extraño un montón de cosas del Bailando. No me arrepentiría jamás de haberlo hecho", añadió.





Y dijo: "Me encanta bailar, y la verdad es que me mostré tal cual soy en el programa. Fui tal cual soy, pero a esta edad uno va cambiando un montón. Vale la pena aclarar que estoy bien y que no me pasó nada grave; simplemente fue un pico de estrés y una crisis de ansiedad. Eso fue lo que me pasó, y le pasa a mucha gente".





"En general, fui muy yo; a veces de más. Pero aprendí un montón de cosas y me encantó la experiencia", cerró sobre su experiencia en el programa.