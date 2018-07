Naiara Awada dialogó después de lanzar desde Twitter unos comentarios picantes sobre la presencia de Sofía "Jujuy" Jiménez, ex novia del Pelado López, en la pista del "Bailando 2018".

JUJUY GIMÉNEZ WHO? En el bailando y yo no estoy? #injusticia — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de julio de 2018



Recién leí la lista de todos los confirmados del bailando este año . volveré el año del talento. Me consoló leerla! Buenas noches Sofia jujuy , la azafata.. muy mega el staff che . Se la pierden — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de julio de 2018





"Yo soy así, soy picante y no tirarle mier.. a nadie. Obviamente que estoy muy triste de no haber entrado este año y cuando me puse a ver la lista, como que no entendí, de repente vi a esta chica que no la conozco", comentó la actriz y ex participante del certamen.



"Me parece, divina, simpática, pero no tiene talento de nada. De repente vi eso y lo puse con humor".





"A mí lamentablemente esto que me pasó me hizo perder mi lugar y por supuesto que estoy con trabajo y feliz pero el Bailando es el Bailando y yo quería aunque sea terminarlo", añadió Nai.

"Fue una humorada pero me dio bronca que no me den el lugar a mí y le den el lugar a gente que siento que no aporta absolutamente nada al show, nada", finalizó.

