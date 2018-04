El lunes por la noche, Nai Awada subió dos publicaciones a su cuenta de Instagram mostrando su nuevo tatuaje: una corona en su nalga izquierda.





La actriz fue muy elogiada en los posteos de su cuenta, donde tiene más de 200 mil seguidores.

Este medio dialogó con ella sobre este nuevo dibujo en su piel y manifestó: "A esta altura, me conocen cómo soy, así medio rebelde. Hace un montón me quería hacer un tatuaje ahí. Es el último que me hago porque no me gustan las mujeres con muchos tatuajes, es un gusto personal".





La sobrina del Presidente remarcó: "El símbolo me representa mucho a mí, a esta etapa de renacimiento post-crisis. Es un símbolo de empoderamiento, de fuerza y es el logo de mi marca de ropa que se lanza en mayo. Me siento una mujer empoderada y reina de lo que me pasó. Elegí ese lugar porque me parece re sexy".