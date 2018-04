Adabel Guerrero y Martín Lamela se convirtieron en padres este viernes cuando nació Lola, la primer hija de la pareja.





Para la bailarina, este primer embarazo tiene una dosis especial ya que durante cuatro años buscó quedar embarazada.





"Gracias a Dios se dio, siento que es un milagro de la vida, deseaba ser mamá", contó cuando dio a conocer la noticia de su embarazo.





El jueves, Adabel publicó una foto en su cuenta de Instagram y anticipó: "Una de las últimas fotos con mi panza!! Ya queda nada!! Pronto les digo la fecha cierta de la inducción. Porque tengo la presión un poco alta y no quiero correr riesgos".





En otra de sus últimas fotos con panza, Guerrero se animó a posar completamente desnuda: "Ya sé que estoy desnuda y muchos me criticarán, pero a mi me pareció una hermosa foto. La naturaleza humana en su máxima expresión. La mejor figura que he tenido. Mi mejor estado. Mi mejor momento".