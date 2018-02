Moria Casán, durísima con Dalma Maradona: la tildó de señora mayor

"Yo creo que usar la palabra lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien ATRASA MIL!!!! Nada, eso ... Doy fe que desde pendeja de "tapada" no tenes NADA! Te quiero @baronjimena", expresó la hija de Diego.





Al ver esto, Moria tomó el guante y le respondió: "Dalmita no entendés que yo no uso la palabra lesbiana para descalificar, la uso como usar la palabra tiempo, atrasás vos mamita que le ponés perimetral a la novia de tu papá y con todos los quilombos que tenés te metés en algo que no entendés. Hace años que lucho x la diversidad!".





Y agregó: "Cuando eras una nena vivíamos en el mismo edificio y jugabas con SOFIA, tu papá venía con tu mamá a Gaysoline! te hablo de 30 años atrás. Ocupate de tu boda, sé feliz, no estés amargada que das tan chiquita a señora mayor...".





