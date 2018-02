Morena Rial y su foto hot en Instagram: "Hazlo, te van a criticar igual"

Morena Rial se muestra provocativa y continúa compartiendo jugadas fotos en las redes sociales.

En esta oportunidad, la hija del conductor de Intrusos, subió a su cuenta oficial de Instagram una imagen para el infarto, luciendo su generoso escote. "Hazlo, te van a criticar igual".

Mientras More continúa rompiendo corazones en las redes, recordemos que este miércoles, en diálogo con PrimiciasYa.com, la morocha que hace unos meses se separó del futbolista Casar, habló sobre los rumores que la vinculan a Facundo Ambrosioni, futbolista de Temperley: "No hay nada formalizado, sí estamos saliendo y nos estamos conociendo. No es mi novio por el momento".

Y agregó: "Igual nos conocemos hace tres años, nos conocimos en Córdoba aunque él juega al fútbol acá en Buenos Aires. Es una persona muy buena y nos estamos conociendo, no hay nada más para decir".