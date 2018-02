Morena Rial se defendió tras ser acusada como maltratadora de perros

Primero fue su ex novio, Martín Casar, que en diálogo con TN Show, acusó a la hija de Jorge Rial de no haberle devuelto a sus mascotas. El joven se tatuó a Tarzán, uno de sus perros, en el brazo, encima de donde tenía escrito el nombre de su novia y aseguró que ella le iba a devolver el animal, que era de los dos.





"Teníamos seis, pero no sé nada de ninguno. Le pedí de buena forma que me diera por lo menos a Tarzán, pero todo quedó en la nada. Espero que los esté cuidando", dijo Casar.





A ello se le sumó otra denuncia que se viralizó en las redes sociales. Acusaron a Morena de dejar a sus mascotas en el balcón durante demasiadas horas. "¡More Rial tiene a los perros al sol todo el día con un tapial que no los deja salir de donde están! ¡Hace mucho calor en Buenos Aires!", escribió una persona por mensaje privado a la cuenta de Instagram @nanainseul.





Luego de esta denuncia, More contestó a través de historias de instagram y aseguró que sus mascotas están bien."Los perros salen a pasear dos veces al día, tienen agua y comida. No entiendo qué tanto escándalo hacen. Los cuido y tienen entrada por la cocina a mi casa", indicó. "Si no saben qué pasa dentro de una casa, no se metan", agregó.





Y siguió: "Es más, pongo esas sillas para que no pasen porque tengo ropa donde da el sol. Las saltan para jugar, por eso se los ve así. No les falta ni amor ni comida. Mucho menos les falta cuidado. Así que cada uno que se ocupe de su vida. Yo me ocupo de mis perros y de la mía".





Asimismo, respecto al reclamo de Martín Casar no dijo ni una palabra, solamente publicó una foto más con su nuevo novio, Facundo Ambrosioni.





En estos últimos días, Morena Rial fue el blanco de varias críticas y la mayoría de ellas relacionadas con perros.