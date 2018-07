Morena Rial tras recibir el alta médica: "Que todo dolor se convierta en fuerza"

Tras estar varios días internada en una clínica psiquiátrica, Morena Rial recibió el alta y pudo volver a su casa.





Sebastián Borras Cedrun, abogado de More, escribió en su cuenta de Instagram: "Felicitaciones por ese 'alta' que tanto esperamos. Lo mejor está por llegar, siempre con mucha fe. Gracias por la confianza. En un mes vivimos momento muy difíciles. Hoy conozco esa historia de vida. Esa lucha, esos sentimientos, tu empuje y determinación siempre te van a sacar adelante. A cumplir los sueños The Lion".





Cabe destacar que la semana pasada, en pleno proceso de recuperación, More se reconcilió con su novio Facundo Ambrosioni.





Fue ella quien tomó la decisión de ponerle punto final a la historia pero no por haber perdido el amor por él sino por todo lo que venía atravesando. Por ese entonces, More le contó este medio que quería cuidar y proteger a su pareja.





Lo cierto es que ahora él la acompaña tras haber recibido el alta: "Ya hace unos días que está en su casa aunque ahora se conoció la noticia. Yo la voy a visitar seguido, está muy bien gracias a Dios", le contó Ambrosioni al sitio PrimiciasYa.com.





En la mañana de este viernes More escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram sobre la experiencia que le tocó vivir.





"Que todo dolor se convierta en fuerza, y las lágrimas en amor. Amor por uno mismo, amor por todo aquello que hay detrás de una desilusión, de un corazón roto, de un alma que ya no quiere batallar...", arranca Morena en su emotivo descargo.









"Cada cicatriz que tenemos es la confirmación de que las heridas sanan -continúa-. Las cicatrices son marcas de superación que solo un verdadero guerrero tiene... Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella".





"De eso se trata, de mirar para adelante, seguir y recordá que sos vos quien debe fortalecerse y sanar las heridas... No seamos un cuento, seamos una historia, no seamos un tiempo, seamos una eternidad, no seamos un sueño, seamos una realidad. Sean felices", concluye Morena.