"Ella tuvo la oportunidad de llamarme, tuvimos la oportunidad de hablar y después se dio que volvimos a estar juntos. Me dijo que me seguía amando, que yo le hacía falta y ella también me hizo falta a mí", contó Facundo Ambrosini.

"Siempre le dije que la iba a amar toda la vida. Esté o no con ella. Siempre le dije que quería lo mejor para ella. Hasta cuando nos separamos", agregó enamorado.