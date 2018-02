Morena Rial: "Nos estamos conociendo" con el futbolista de Temperley

Después de separarse de Martín Casar, parece que Morena Rial encontró refugio en los brazos de otro futbolista. Se trata de Facundo Ambrosioni, cordobés que juega en el club Temperley.





La hija del conductor de Intrusos, Jorge Rial , compartió una tierna imagen junto al deportista en Instagram y la frase: "Love you".





Aclaró si es o no su nuevo novio: "No hay nada formalizado, sí estamos saliendo y nos estamos conociendo. No es mi novio por el momento".





Y agregó: "Igual nos conocemos hace tres años, nos conocimos en Córdoba aunque el juega al fútbol acá en Buenos Aires. Es una persona muy buena y nos estamos conociendo, no hay nada más para decir".





Cabe recordar que hace unos meses Morena se separó del futbolista Casar y hasta se tapó el tatuaje con su nombre.