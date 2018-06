Morena Rial, molesta por la difusiÃ³n de un falso rumor: "Â¡Dejen de inventar!"

Morena Rial se enojó por la difusión de un rumor y salió a disparar contra algunos sitios de Internet.





Sucede que al día siguiente de haber anunciado, vía Instagram , el final de su noviazgo con el futbolista Facundo Ambrosioni, la hija de Jorge expresó, en la misma red social, su gran afecto por un muchacho de 30 años cuyo nombre es Yamil Bohamia y su nick @maskepalabras.





De inmediato, comenzó el rumor de que More había empezado un romance con ese chico. Por tal motivo, ella escribió: "¡A los portales les comento que estoy soltera y no tengo mucho para ocultar! ¡Si tarde o temprano todo sale a la luz! ¡Dejen de inventar!".





Y siguió: "Porque le dediqué mensajes a @maskepalabras, ¿significa que estoy de novia? ¿No le puedo demostrar el cariño que le tengo? Todo es un problema, loco. Te quiero, amigo. Digan lo que digan siempre te voy a agradecer lo que sos".





Recordemos que en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Morena habló de los motivos que llevaron a tomar la decisión de separarse de Ambrosioni. "Me separé porque no quiero arruinarle la vida a un chico que amé y voy a amar siempre. Porque fue el único que estuvo cuando nadie estaba. Pero se vienen momentos duros y no quiero que ni él ni su familia salgan lastimados", dijo.





"Soltar es amar, siempre va a estar en mi corazón, pero hasta que no pasen todas las cosas, yo de novia no me pongo, ni con él ni con nadie ya que sé que me va a lastimar por ese lado y no directo a mí", finalizó.