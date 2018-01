Morena Rial: "Martín busca cámara, él sabe muy bien cómo se portó conmigo"

La relación de More Rial y Martín Casar fue tan intensa que la noticia de la separación sorprendió a todos.

Luego de haber estado casi un año juntos, la hija de Jorge Rial y el futbolista cordobés se dijeron adiós por una presunta infidelidad del muchacho.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Casar habló sobre la ruptura y dijo que "es muy raro lo que pasó, yo con ella no hablé ni puedo hablar. Creo que me merezco una charla de lo que pasó. No te puedo decir si hay chance en volver...".

"Todavía no tuve la posibilidad de verla ni de acercarme. Yo con ella no pude hablar desde el día que me vine de Buenos Aires", explicó.

Luego, cuando se le preguntó si sigue enamorado de ella, respondió: "Sí, totalmente... Ojalá podamos hablar algún día".

Lo cierto es que Morena también decidió romper el silencio en diálogo con este portal e indicó que "Martín miente y busca cámara, él sabe muy bien cómo se portó conmigo".

Y aclaró: "Sinceramente no tengo ganas de hablar de él, me parece muy pendejo lo que hace, no sabe por dónde buscar cámara ya, lo único que tengo para decir es que estoy bien y que no tenemos vuelta atrás, él sabe cómo se portó, qué hizo y dejó de hacer".

"Yo salí a bailar el sábado, lo crucé y me dijo un montón de cosas. No me gusta que mienta porque tuvo las chances de hablar conmigo, pero está todo bien... Hay que dejarlo, a mí no me interesa ya lo que diga", finalizó Morena.