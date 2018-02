Mónica Farro habló después de presentar la canción "La catrera" con mucha repercusión.

"Esto surgió hace una semana. Me llamaron de Osi Producciones y me preguntaron si me gustaría probar el tema. Así fue. Grabamos el tema y fue lo que quedó, La catrera", comentó la rubia.

"Yo lo hago para divertirme, no es que quiero ser cantante. Es una cumbia como más hablada, no tan cantada. El tema sí es un poco fuerte pero para que hablen", añadió la vedette.

"Hoy grabamos otro tema que lo escribí yo y se llama La noche entera. Ese tema es más personal. Y después tenemos otro tema más. Hay varias personas que quieren escribirme temas, me divierte la situación y mañana si hago shows y cosas me encantaría".

Y cerró: "Si la gente se divierte conmigo está buenísimo, por qué no hacerlo si en la vida hay que probar de todo. Sé que soy profesional y tengo el talento que tengo como vedette y comediante arriba del escenario. Sé que eso es lo mío y esto es algo diferente. Me está copando hacerlo y me divierte. Por el momento no es lo mío pero puede serlo, uno nunca sabe".