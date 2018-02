Mónica Farro: "La idea es caminar la vida de verdad para adelante"

Mónica Farro fue sorprendida al aire en radio por su novio Leandro Herrera, quien le propuso casamiento. Justo estaban pasando por una pequeña crisis.





La uruguaya comentó sobre ese momento: "Veníamos distanciados, no separados, hacía 15 días. Veníamos hablando hace unos días y estábamos muy tristes los dos porque nos amamos y no entendemos por qué no podemos estar juntos o por qué uno discute. Pero no era nada grave ni irreparable".





Y agregó: "Justo pensé que la relación estaba terminada y había que soltar porque uno al pasar los días tiene que entender esas cosas, si no podés tener un buen diálogo o congeniar".





"Cuando apareció en el estudio e hizo lo que hizo, que nunca se me hubiera ocurrido y lo creía incapaz de eso porque no es de hacer estas cosas porque es muy tímido, me dejó sin palabras, no le pude contestar. Tenía una angustia tan grande internamente que no sabía si era verdad o estaba soñando".





Y cerró: "Le dije que sí con la cabeza y que probemos. No es que nos vamos a casar mañana. Yo puse el 20-10-2020 como fecha, faltan dos años, pero la idea es caminar la vida de verdad para adelante y juntos".