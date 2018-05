"Ábrete corazón, ábrete sentimiento ábrete entendimiento deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua escondida en la tierra en las plantas bajo el fuego bajo el agua. Ábrete corazón, ábrete sentimiento ábrete entendimiento deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya. Ya es hora ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura como el amor sana como el árbol florece y la vida perdura Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano", escribió Caponi.

Y finalizó: "Te amamos Valentino", junto a emojis que alusivos a que ahora son cuatro integrantes en la familia.

Cabe destacar que Mónica ya es mamá de Camilo Ábalos, fruto de su relación con el también actor, Coraje Ábalos.

En cambio para Caponi es su primer hijo. "Con Mónica estamos muy bien, felices por el embarazo . En mi caso, tengo mucha ansiedad por la llegada de nuestro hijo, vivo todo con muchísima intensidad. Todavía no sabemos el sexo del bebé, es una sorpresa que queremos dar. Vamos a esperar a que nazca. No nos preocupa por ahora comprar las cosas de tal u otro color, hoy podes comprar en un día todo. Si vamos compramos algo ahora rosa o celeste, no pasa nada", comentaba el actor en febrero.