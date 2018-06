Mirtha Legrand rompió el hermetismo sobre su futuro

El último domingo, Mirtha Legrand vivió un día muy especial: Cincuenta años atrás, la gran diva de la televisión debutaba en la pantalla chica con "Almorzando con Mirtha Legrand".





Desde entonces, la conductora no perdió continuidad televisiva e hizo de su carrera una impactante historia, dado que este 3 de junio cumple 50 años al aire.





Reconociendo su labor, Aptra homenajeó a La Chiqui en la ceremonia de los Martín Fierro 2018. La encargada de darle la estatuilla fue Susana Giménez, y Mirtha se mostró visiblemente emocionada con el reconocimiento.





"No tengo necesidad de trabajar, pero mientras mi cerebro esté bien voy a seguir en esto... gracias por la felicidad que me han dado", manifestó.





Lo cierto es que horas después de la fiesta de los Martín Fierro del domingo pasado, Jorge Rial tiró la información en "Intrusos" de que Mirtha volvería a América TV, al no estar conforme con autoridades de El Trece.





Ella aclaró: "Estoy muy bien y muy cómoda en El Trece. Quiero a América pero no está en mis planes cambiar de canal. En absoluto".





Y luego agregó: "También comentaron que me retiré después de la terna de Almorzando... No es exacto, me fui a la una menos cuarto. Los domingos tengo tres horas de programa y fui a la fiesta porque siempre la disfruto a pleno junto a mis pares".