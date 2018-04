Mirko cumplió seis meses y lo festejó con Marley y Lali en Hong Kong

"Feliz cumplemes Mirko! Hoy hace 6 meses llegabas al mundo con esa carita hermosa y esa sonrisa eterna!", posteó hoy Marley en sus redes sociales, junto con una foto del pequeño con una sonrisa reluciente dibujada en los labios.





"Sos muy gracioso, señor simpatía", festejó Lali Espósito en el video que publicó Marley en el que la cantante llena de besos al pequeño Mirko, que cumplió seis meses en Hong Kong. "Mirko festeja su cumple con la tía Lali", escribió el conductor de Telefe.





Embed Mirko festeja su cumplemes con la tía Lali!@laliespos @mirko_ok #PorElMundo #mirko #hongkong pic.twitter.com/pdKp8gq7c3 — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 27 de abril de 2018





Marley también escribió: "Feliz cumplemes Mirko! Hoy hace 6 meses llegabas al mundo con esa carita hermosa y esa sonrisa eterna! Como dice Elton John en Your Song: "How wonderful life is while you're in the world" (Que hermosa es la vida ahora que vos estás en este mundo). Te amo!"





Marley, Mirko y Lali están en Asia grabando notas para el próximo programa de Por el Mundo, que saldrá en vivo por Telefe, el próximo domingo desde Hong Kong.