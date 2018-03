Miriam Lanzoni fue liberada tras ser detenida en un control policial

La paz que reina actualmente en Villa Carlos Paz a partir de una temporada que está cerca de su fin, se vio sacudida este viernes por un escándalo policial: la actriz Miriam Lanzoni quedó detenida durante unas horas al protagonizar un incidente que incluyó una infracción de tránsito y hasta algunos empujones.

Alrededor de las cuatro de la tarde y, tras tres horas de ser demorada, la ex de Alejandro Fantino fue liberada y habló para la prensa.

"Te viene todo el tiempo a la mente qué le pasa a una persona que le pasa una injusticia y que no tiene estos medios. A cualquier laburante", arrancó a contar la actriz para Pamela a la tarde.

Además, Miriam aseguró que las autoridades policiales le pidieron que "bajara el tono" de los hechos: "No lo voy a hacer. Me da miedo que les pase a otras personas. Por eso, no me voy a callar", agregó.

Finalmente, cuando le preguntaron si había sido coimeada, Lanzoni prometió un relato completo para más adelante: "Llegado el momento, voy a contar todo junto. No me voy a quedar con esto. Quiero presentar las pruebas. Acá la víctima soy yo y me voy a tomar tiempo para resolver esto. La reflexión es que no hay que callarse estas cosas", concluyó.

