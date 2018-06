Este jueves Miriam Lanzoni pasó por Intrusos y contó una reveladora y feliz noticia: será madre adoptiva en 2019.

"Pronto llegará la nena. Tuve que reanudar los trámites monoparentales, porque los había empezado con Alejandro y después, cuando te separás, quedan sin efecto. Continué sola y calculo que en diez meses, un año... es un hecho", contó en el ciclo de América, cuando Marina Calabró comenzó a indagar sobre el tema de la maternidad.

Luego, habló sobre el sexo del bebé: "Yo estaba abierta a que sea nene o nena, pero solo hay niñas. No la conozco, hasta tres años me animo, porque la verdad es que no tengo experiencia y es un universo hermoso pero absolutamente nuevo. Es una vida", dijo. Y agregó: "Después no sé, puede tener otra edad y va a estar todo bien igual".

Miriam, quien viene carga con una historia personal, contó que "A mi papá lo conocí cuando tenía 8 años. Él es mi padre del corazón y es lo mejor que me pasó en la vida... Yo no tengo ninguna imposibilidad biológica para ser madre, pero es un deseo, por mi historia personal", concluyó.





Embed