Este martes, Candelaria Tinelli denunció a través de Twitter que en un restaurante de Punta del Este le habían sustraído su cartera.

"Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Además del maltrato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió la morocha.

Pero en vez de solidarizarse con Cande, los encargados del restaurante se lavaron las manos con una increíble respuesta, la que además, se ganó el repudio de Marcelo Tinelli.: "Se pierden familiares, ¿no se va a perder una cartera?".

Ahora, los empleados del lugar volvieron a la carga contra Candelaria con una foto que publicaron a través de Instagram en la que la ironía, se lleva todos los premios.

"Se roban carteras. vengan de a uno SHOMO NOSHOTRO", es el epígrafe junto a una imagen del personal disfrazados de ladrones, con armas de juguete, antifaces y gorros de presos.

