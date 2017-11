Embed Tu papá es Pablo pero vos querés a Pachu. pic.twitter.com/Vx5WYF0teQ — Migue Granados (@miguegranados) 24 de octubre de 2017

El martes al mediodía, Migue Granados publicó una foto y un mensaje en su Twitter que terminó rompiendo todo gracias a la cantidad de retuits y "me gusta" que logró: hasta el momento, son más de 22 mil RT y 85 mil likes.¿De qué se trata el posteo? La imagen es del hijo de Cristiano Ronaldo mirando obnubilado a Lionel Messi en la gala de "The Best", el premio que entrega la FIFA al mejor jugador de la temporada 2016/17.El comediante y actor, con la lucidez de siempre, comparó esa mirada con él mirando a Pachu Peña, el socio de Pablo Granados, su padre. Este fue el posteo:Migue habló sobre este récord en las redes (en Instagram, la misma publicación superó los 85 mil "me gusta"): "Me cagué de risa, estaba regalado jodiendo con eso. Messi me sigue en Instagram, no lo puedo creer, sigue a muy poca gente. A veces me pone like en algunas cositas. En esta foto yo quería que me ponga like, pero no me puso. Capaz fue porque estaba en la foto el forro de Cristiano, que lo odio"."Siempre espero ese rebote cada vez que pienso que algo que pongo es bueno, pero la mayoría de las veces no lo es. Este parece que sí, ja", completó el conductor de "Cartuchos blue", ciclo radial que conduce junto a Martín Garabal.