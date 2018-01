Micaela Viciconte: "Rocío salió con todos para tener cámara"

Pronto, había manifestado: "A Micaela Viciconte respondió a Rocío Robles que, en revista, había manifestado: "A Mica Viciconte le gustan las mujeres".





Mica habló respondió a estas palabras de Robles: "Es una mujer que utiliza los medios para hacer quilombo y llegar a cualquier precio, siempre lo dije. Es medio contradictorio lo que dice, dice que a mí me gustan las mujeres pero después dice que yo salí a hablar del tema de Tyago con liviandad. A mí simplemente me preguntaron lo que pensaba y nada más".





"Ella es la menos indicada, salió con todas personas del medio para tener cámara y que la conozcan un poco a costa de eso. Somos dos personas muy distintas y que vamos por caminos diferentes y tenemos valores distintos", argumentó.





Y amplió: "Si ella (Rocío) quiere decir eso de mí, la verdad no me molesta. Sé muy bien si me gustan hombres o mujeres. Y si me gustasen mujeres no hay ningún tipo de problema. Repito: quiere tener esa cámara a cualquier precio para llegar. Y como no tiene un rival o algo, utiliza mi nombre. Que siga por su camino, yo sigo por otro".





Embed Verano Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el Ene 10, 2018 at 5:07 PST



"Soy una mina que laburo y no llego por acostarme con alguien quizás. Siempre las personas que se la vincularon a ella eran gente que estaban en el momento mejor parado, por así decirlo. Tyago cuando entró al Bailando era el chico lindo que buscaban las mujeres. Cuando se fue del Bailando, ella no lo necesitaba más y se terminó la relación".





Y cerró: "Siempre digo: el tiempo muestra la gente cómo es. Hay que darle tiempo a Rocío para que la conozcan realmente. Los que la conocen opinan exactamente lo mismo que yo. Me da mucha pena que una mujer no se haga valer. La gente que me rodeo es gente con valores, que se quiere, se respeta y no se regala a cualquier precio. No me lastima ni me hiere nada su comentario, es libre de opinar lo que quiera. Sé perfectamente quién me gusta y quien no".