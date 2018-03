La ex de Fabián Cubero se mostró molesta porque Micaela durmió junto a una de sus hijas en la casa del futbolista.

Embed Como me queda el pelo largo?? Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el Mar 15, 2018 at 4:51 PDT



"Ya que esté explicando esto me parece patético. No dormí en una cama con Fabián. Yo dormí en otra habitación y la nena fue quien me pidió dormir conmigo, incluso me pidió que me quede a dormir", explicó Viciconte.



"No digo que me molestó lo de Nicole pero sí yo no soy una desconocida. El padre autorizó que yo duerma con ella entonces las explicaciones se las tengo que dar a él. De todas maneras, si le molestó o no, no fue intencional para hacerla enojar. No tengo ese pensamiento, soy súper respetuosa".





Y argumentó: "No hay un libro que esté escrito qué está bien y qué está mal. Nadie tiene la verdad absoluta ni razón. Hoy me quiero enfocar en mi trabajo, mis cosas y estar bien y no enroscarme en tantas cosas. Yo tengo mis quilombos, imaginate hacerme cargo de otros, para nada. No me interesa"

Embed Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el Mar 8, 2018 at 11:45 PST



Y cerró: "A ella (Nicole) no la conozco y no tengo nada en contra de ella. Los problemas que tenga con Fabián los va a arreglar con él y no conmigo y las explicaciones lo mismo: yo salgo con él, no salgo con ella para darle explicaciones. La nena me pidió y no me pareció tan descabellado".