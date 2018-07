Micaela Viciconte dialogó después del comentario que le hizo al aire su compañera de "Incorrectas", América, Agustina Kämpfer , con respecto a algo que había declarado sobre Nicole Neumann y que no estaba de acuerdo.





Kämpfer no le gustó que Viciconte haya llamado "desequilibrada" a la ex de Poroto Cubero y se lo dijo.

"Agustina es mi compañera de trabajo pero no mi amiga, así que haga y diga lo que quiera, a mí no me molesta en absoluto. Sé perfectamente qué hago, mi pasado, mi vida, mi presente... No me interesa qué me puedan llegar a decir a esta altura", explicó Mica en exclusiva.







"Ni con eso ni con todo lo que está pasando creo que podemos (con Fabián Cubero) parecer los malos, pero a la larga tengo fe que todo se va a solucionar y que se va a ver realmente quién fue quien inició todo esto y quien no. Yo estoy tranquila".





"La diferencia es que yo prefiero guardar y no exponer a ella por los hijos que tiene, por eso prefiero guardar y a veces se ve afuera lo malo, pero no, nosotros (con Cubero) no hacemos nada malo. Vivimos nuestra relación, salimos con las hijas cuando él está con ellas", argumentó.

Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el 2 de Jul de 2018 a las 7:14 PDT



"Siempre se nos recalca que está mal lo nuestro y del otro lado ella (por Nicole) puede salir al cine con su novio y las hijas y no pasa nada. Y yo después de casi un año me siguen juzgando, es como medio raro. Pero lo que diga Agustina de mí no me preocupa y lo que diga Nicole tampoco. Estoy muy tranquila", finalizó la rubia.

Buenas Noches! Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el 9 de Jul de 2018 a las 4:53 PDT