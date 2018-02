Mica Viciconte: "Con Cubero tuvimos una salida para divertirnos"

Durante la mañana del martes, desde el ciclo "Los ángeles de la mañana" confirmaron el romance de Micaela Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero.





El programa de Ángel de Brito mostró imágenes de la modelo y el futbolista en un salón de bowling, cita a la que asistieron también Maypi Delgado y Santiago Ladino, novios hace varios meses.





PrimiciasYa habló con Micaela, que desmintió el amor con el ex de Nicole Neumann: "Fuimos los cuatro, buena onda y nada, nos llevamos bien, pero no más que eso, no hay romance ni nada. Fuimos a jugar al bowling. La foto que vieron estamos jugando, no estamos abrazados ni dándonos un beso".





Embed Una publicación compartida de Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el Feb 12, 2018 at 4:36 PST