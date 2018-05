Meghan Markle anunció que su padre no acudirá a su boda

Meghan Markle terminó con días de conjeturas al anunciar el jueves que su padre no podrá asistir a su boda con el príncipe Enrique por problemas de salud.





La noticia surgió al tiempo que personal del ejército británico ensayaba para una procesión de gala en Windsor que se llevará a cabo tras la ceremonia del sábado, la cual será televisada en vivo por todo el mundo.





"Lamentablemente, mi padre no asistirá a nuestra boda", dijo Markle en un comunicado emitido por el Palacio de Kensington. "Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda tener el espacio que necesita para centrarse en su salud".





El palacio no ha revelado detalles sobre los problemas de salud de Thomas Markle, de 73 años, pero el sitio de farándula TMZ dijo que este cinefotógrafo de Hollywood jubilado se encuentra en un hospital de California tras haberse sometido a un procedimiento para limpiarle arterias coronarias obstruidas.





Según el medio, Thomas Markle dijo que se encontraba bien después de que le insertaran tres stents vasculares, pero que necesitaba reposo.





Meghan-Markle-0.jpg Meghan Markle y el príncipe Enrique "felices y enamorados". Foto: AP



Enrique y Markle que habían permanecido fuera del ojo público en días recientes fueron vistos en un auto que se dirigía hacia el castillo de Windsor el jueves por la tarde.