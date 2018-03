De nuevo soltera, hace unos d铆as Jimena Bar贸n se quej贸 de la actitud que tienen los hombres, a los que calific贸 de "hist茅ricas", y hasta lanz贸 una fuerte frase. "No entiendo como hace la gente para copular".





Sin embargo, la actriz y cantante reconoci贸 que desde la separaci贸n de Juan Mart铆n del Potro le llueven propuestas de salidas.





"Me llegan mensajes de famosos, deportistas, futbolistas, obvio. Cuando pon茅s mucho culo aparece de todo", se sincer贸 la creado del 茅xito La tonta.





Bar贸n revel贸 adem谩s que desde que rompi贸 con el tenista no tuvo sexo, aunque reconoci贸 que puede haber un touch and go a futuro, "pero por ahora es todo por chat. Ya voy a tener que concretar algo porque me voy a oxidar".





Como si el mensaje de Jimena no estuviera claro, public贸 algunas fotos para que los hombres dejen de "histeriquear".





Embed 鈷糕捑鈸夆搸 鈷尖捑鈸団搧 . By @michkogan @47street Una publicaci贸n compartida por Jimena Baron (@baronjimena) el Mar 1, 2018 at 12:53 PST



Embed Into the w叹i叹l叹d叹 . @mar_castelli Una publicaci贸n compartida por Jimena Baron (@baronjimena) el Mar 1, 2018 at 7:01 PST