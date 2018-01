"Me encanta la idea de conducir los 'Estrella de Mar' con Ángel de Brito"

Pero dentro de muy poco se volverán a ver; eso será en la entrega de los Premios Estrella de Mar, que se entregan en Mar del Plata a las mejores obras teatral.

Viviana y Ángel serán los conductores del evento; desde PrimiciasYa hablamos con Canosa y contó algunas cosas de su relación con De Brito que pocos conocen.

"Con Ángel habíamos hablado en noviembre, antes de mis vacaciones en México. Me mandó un mensaje muy amoroso para tomar un café y vernos. Enseguida le dije que sí y empezamos a hablar como si nunca hubiese pasado nada, como dos personas adultas", relató.

Y luego afirmó: "Hace quince días confirmé mi presencia en la conducción de los Premios Estrella de Mar en MDQ y me enteré por unos tuits que era él el conductor. Me encantó la idea de hacerlo con él, salió al aire por la radio y tuvimos una charla muy amena, pero ya habíamos hablado en noviembre".





"La charla fue natural, la gente no sabía la previa de noviembre. Evolucionamos y nos relajamos. Todo impecable, no pasó nada grave como para que las cosas no estén bien. Ojalá pueda conducir el evento más importante de la temporada en Mar del Plata", le deseó Canosa a su colega.