Máximo Menem, hijo del ex presidente Carlos Saúl y Cecilia Bolocco, habló en el ciclo "Involucrados", América, y dejó picantes declaraciones sobre su vínculo familiar.





"Mi familia en Chile me ha cuidado toda mi vida. Yo no quería estar con Carlos Nair, sólo vine a ver a mi papá. Con Zulemita tampoco, de hecho me faltó el respeto, me decía mocoso, que cómo la había expuesto en frente de países gigantes", comentó el adolescente.





zulemita menem.jpg



"Quiero estar sólo con mi papá pero siempre hay gente. Mi mamá me quiere mucho y siempre me ha apoyado", agregó.





"Estoy aburrido de tener que venir sin que él sepa, ni siquiera sabía si me iban a abrir la puerta. Yo vine por mi cuenta con mi mamá, él no sabía nada", expresó.





Embed



El video.