Matilda Blanco: "Las despedidas siempre son sentidas"

Matilda Blanco se despidió el viernes entre lágrimas del ciclo "Nosotros a la mañana", El Trece, tras siete años. Seguirá su trabajo en "Hay que ver", El Nueve, con José María Listorti y Denise Dumas.

La asesora de imagen luego de su emoción al aire contó: "La verdad fue una experiencia maravillosa que me ayudó a crecer muchísimo. Fabián Doman es un libro abierto, un gran consejero y era aprender a cada minuto con mis compañeros que además de ser grandes profesionales son muy buenas personas".





"Hice buena onda con los chicos y fueron siete años en El Trece, las despedidas siempre son sentidas porque dejas amor, trabajo y buenos amigos, que seguramente los podré volver a encontrar en otro momento de la vida".





Y cerró: "Muy conmovida por la despedida y el clip divino que me hicieron con los mejores momentos en el programa. El programaba iba a variando y pude hablar no sólo de moda sino de un montón de otras cosas. Me voy a otro proyecto, a trabajar con José María Listorti y Denise Dumas. Contenta también porque son amigos de toda la vida".