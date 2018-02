Ricardo Fort



Sobre el recuerdo de su padre, Felipe consideró: "No quiero que se olviden de lo que hizo mi papá. Me gustaría ser actor por mí y por él, creo que le gustaría la idea.Me gustaba mucho cuando él hacía el musical. Toco la guitarra, el piano y el bajo".





Y contó sobre sus proyectos cuando sea grande y su costado solidario: "Además de trabajar en la fábrica dando ideas para los chocolates, también me gustaría comprar casas y autos para alquilar y ayudar a los demás. Hacer inversiones. Haría un chocolate para que parte de lo vendido vaya a las personas que lo necesitan".

Martita y Felipe, los hijos de, dieron su primera entrevista en revista Caras y hablaron de su madre, a quien no conocen hasta el momento."No la consideramos nuestra mamá, no la conocemos. No nos parece prioridad encontrarla", aseguraron los niños.Martita, en cambio, opinó: "En la fábrica todos se pelean por todo y a mí no me gusta eso. No me gusta estar defendiendo todo el tiempo lo que es mío, porque si no lo hago otros se lo roban. Quiero dedicarme a un negocio artístico donde sea solo yo la propietaria. Me gustaría tener mis propios bebés y hacer una campaña para ayudar a los animales, tener un refugio ayudando a los perritos de la calle para que tengan una familia".