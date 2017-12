Marley se encuentra muy enamorado de su hijo Mirko, nacido el 27 de octubre pasado, y en Twitter subió algunas imágenes y noticias referidas al bebé.





Una de las fotos que más sorprendió fue la siguiente, donde el bebé aparece vestido con ropa de Estudiantes de La Plata, por un regalo de Osvaldo Príncipi:





PrimiciasYa se contactó con Alejandro Wiebe y describió: "Lo conozco hace muchos años a Osvaldo Príncipi, trabajó en 'El Muro infernal' y en varios programas conmigo".





¿Contestó Tinelli al tuit de Marley? " Marcelo Tinelli no acusó recibo del mensaje que le mandé en Twitter y no le mandó todavía el conjunto de San Lorenzo a Mirko . No lo llamé".





"Mirko será de Estudiantes si él quiere... En Twitter, la gente votó para que sea de Boca. Estaría bueno que Larry de Clay me mande el conjunto, ja", completó Marley.