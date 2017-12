Marley llevó a Mirko a lo de Susana

A través de vientre subrogado, el conductor de Telefe, Marley, se convirtió en padre el 27 de octubre pasado. Desde entonces, el animador vivió en los Estados Unidos y recién el fin de semana pasado regresó al país junto a su hijo.

En su primera entrevista, Marley presentó en sociedad a Mirko en el programa de Susana Giménez, quien además de compartir pantalla es su amiga incondicional.

"¡Más lindo no puede ser!", exclamó Susana al verlo. "Es medio rubio, pelirrojo... La madre es rubia de ojos celestes, tengo todo el árbol genealógico de la familia", dijo el conductor.

Marley Susana

"La acompañé al médico y la doctora me dijo 'veo algo raro'. Nos dijeron 'vamos a adelantar el nacimiento al 2 de noviembre' -estaba previsto para el 8-. Pero ella decía 'tengo hijos, no sé cómo voy a hacer con el trabajo'. Los dos estábamos en shock", contó.

"¡Yo me iba a ir a una fiesta de Halloween y de repente me dicen 'va a nacer hoy!' Me agarró como un shock porque todavía no había viajado nadie de mi familia. '¿Cómo hago yo solo con el bebé?', me preguntaba. El departamento me lo iban a dar en cinco días, estaba en un hotel, no tenía pañales ni nada. Llamé a mi mamá y me agarró un ataque de llanto por el miedo. Me quedé sentado en un pasillo largo que no había nadie...", recordó.