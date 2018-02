Marley: "En diez días Mirko recibirá su documento argentino"

El 27 de octubre del año pasado, Marley se convirtió en padre primerizo gracias a la subrogación de viente en Estados Unidos. De esta manera, nació Mirko.





A los cuatro meses de vida del pequeño, el conductor se encargó de los trámites para que el bebé tenga documento argentino, ya que nació en el país norteamericano.





Marley subió dos imágenes a su Instagram de su paso por Migraciones y el Ministerio del Interior.

Este medio habló con él, que comentó: "Fuimos a Migraciones e hicimos el DNI porque él es extranjero. Ahora es residente argentino, ahora puede quedarse legalmente en el país".





"En diez días me dan el documento. Hubo problemas con las huellas porque cerraba las manos y no quería poner las huellas. La gente del Ministerio del Interior fue muy amable, me acompañaron en el proceso para hacerlo más fácil. Estaba como 'turista' y solo podía quedarse tres meses en el país. Ahora tiene un certificado y puede", completó Alejandro Wiebe.